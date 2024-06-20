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Добрый Мир

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Что стоит за снятием ограничений с западных ракет для ударов по России

Что стоит за снятием ограничений с западных ракет для ударов по России

Призыв Йенса Столтенберга к снятию странами НАТО ограничений на удары Украины западным оружием по военным объектам на территории России, сделанный им в интервью изданию The Economist, звучит весьма странно.

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Комментарии
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Николай Герасименко
А до сегодняшнего дня что, шароварники не обстреливали натовскими ракетами наши города и села?
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10 час.

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