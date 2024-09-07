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Перетягивание Кабула: страны Центральной Азии налаживают связи с «Талибаном»

Перетягивание Кабула: страны Центральной Азии налаживают связи с «Талибаном»

Власти Киргизии перестали считать движение «Талибан» (организация под санкциями ООН) террористическим, чиновники при этом свое решение никак не прокомментировали, но в Кабуле уже похвалили Бишкек за шаг навстречу.

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