Осенью по России полетят баллистические ракеты?

Украинская Fire Point показала макет баллистической ракеты FP‑9 с заявленной дальностью 855 км и обещает удары по московскому региону уже осенью — разбираемся, где здесь реальная угроза, а где презентация, и что из этого следует для российской ПВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии