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Военное обозрение

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Осенью по России полетят баллистические ракеты?

Осенью по России полетят баллистические ракеты?

Украинская Fire Point показала макет баллистической ракеты FP‑9 с заявленной дальностью 855 км и обещает удары по московскому региону уже осенью — разбираемся, где здесь реальная угроза, а где презентация, и что из этого следует для российской ПВО.

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