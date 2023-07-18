Спикер парламента Крыма Константинов призвал ударить по мостам через Днепр, по которым снабжается группировка войск Украины

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Уже принят закон о защите русского языка, а тут «Спикер»! Нет в России такой должности: «Спикер»! А ещё упомянуты Вова Константинов и Дима Рогозин. Это я к тому, что нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». [Катя Анисимова. Объясняем 4 главных закона логики на простых примерах. 21 декабря 2019 ЖизньКолонкаНаталья Скорнякова] Сталин вернул в русский язык букву Ё, а недобитые большевики её снова отменили. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Спросил двух мужчин, употребивших в разговоре слово «волонтёры», а как это по-русски? Начали гадать: помощники, сиделки, посыльные, почтальоны, курьеры, … Не угадали. А ведь это слово внесли даже в новую конституцию России! Недалеко и до того, что зазвучат, наверное, в гармонизированном варианте песня: «Комсомольцы, волонтёрцы, ...». Если вдруг вспомним, кто такие комсомольцы. Беда тут в том, что значения многих нерусских слов мы не знаем, и превращаемся, таким образом, в строителей Вавилонской башни. У русских людей пропали отчества! Оказывается, как рассказала мне Виктория Александровна Шульгина, что в свидетельствах о рождении заполнение графы «отчество» ребёнка оказалось не обязательным! И оказывается, что именно по желанию родителей, можно в графе «отчество» проставить прочерк! Идёт это от представления о том, что каждый человек свободен в выборе своей судьбы. До какого же маразма может, оказывается, доходить представление людей о свободе! Тут уж лучше выбрать некоторые ограничения свободы, выбирать имя ребёнку по православным святцам, т.е. в честь святых. Несвобода тут не полная – можно выбрать имя из списка на восьмой, сороковой день от рождения ребёнка. Подробнее родителей просветит интернет и священник. Это не лучше, чем возврат к первобытному состоянию, к дохристианским временам, или временам после Октябрьского, 1917 года, переворота. Тогда было «массовое нашествие Владленов, Виленов и Вилов (сокращенно от Владимир Ильич Ленин), Кимов (сокращённо от Коммунистический Интернационал молодёжи), Трудомиров (труд + мир) и других чудных имен. Пиком фантазии можно считать витиеватое женское имя Даздраперма, что означает «Да здравствует Первое мая». [Руины Империи Как давали детям имена на Руси, и какие были запрещены для простолюдинов 17 октября 2020] Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.