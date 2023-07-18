Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов призвал ударить по мостам через реку Днепр, по которым снабжается группировка войск Украины.
Спикер парламента Крыма Константинов призвал ударить по мостам через Днепр, по которым снабжается группировка войск Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Виктор Александров
Ало, гараж! Уже принят закон о защите русского языка, а тут «Спикер»! Нет в России такой должности: «Спикер»! А ещё упомянуты Вова Константинов и Дима Рогозин. Это я к тому, что нас всех переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. И переформатируют! Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». [Катя Анисимова. Объясняем 4 главных закона логики на простых примерах. 21 декабря 2019 ЖизньКолонкаНаталья Скорнякова] Сталин вернул в русский язык букву Ё, а недобитые большевики её снова отменили. Прервалась связь времён. Новый российский истребитель назван «Checkmate»! Чтобы прекратить переформатирование, этот проект следует закрыть. Спросил двух мужчин, употребивших в разговоре слово «волонтёры», а как это по-русски? Начали гадать: помощники, сиделки, посыльные, почтальоны, курьеры, … Не угадали. А ведь это слово внесли даже в новую конституцию России! Недалеко и до того, что зазвучат, наверное, в гармонизированном варианте песня: «Комсомольцы, волонтёрцы, ...». Если вдруг вспомним, кто такие комсомольцы. Беда тут в том, что значения многих нерусских слов мы не знаем, и превращаемся, таким образом, в строителей Вавилонской башни. У русских людей пропали отчества! Оказывается, как рассказала мне Виктория Александровна Шульгина, что в свидетельствах о рождении заполнение графы «отчество» ребёнка оказалось не обязательным! И оказывается, что именно по желанию родителей, можно в графе «отчество» проставить прочерк! Идёт это от представления о том, что каждый человек свободен в выборе своей судьбы. До какого же маразма может, оказывается, доходить представление людей о свободе! Тут уж лучше выбрать некоторые ограничения свободы, выбирать имя ребёнку по православным святцам, т.е. в честь святых. Несвобода тут не полная – можно выбрать имя из списка на восьмой, сороковой день от рождения ребёнка. Подробнее родителей просветит интернет и священник. Это не лучше, чем возврат к первобытному состоянию, к дохристианским временам, или временам после Октябрьского, 1917 года, переворота. Тогда было «массовое нашествие Владленов, Виленов и Вилов (сокращенно от Владимир Ильич Ленин), Кимов (сокращённо от Коммунистический Интернационал молодёжи), Трудомиров (труд + мир) и других чудных имен. Пиком фантазии можно считать витиеватое женское имя Даздраперма, что означает «Да здравствует Первое мая». [Руины Империи Как давали детям имена на Руси, и какие были запрещены для простолюдинов 17 октября 2020] Считаю необходимым восстановить памятник Сталину в Сталинграде, с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии