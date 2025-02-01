Россияне выступят против бразильцев на турнире по ММА в Петербурге

Всего болельщики увидят 12 зрелищных поединков Главным событием турнира по смешанным единоборствам «Оборона Ленинграда», который посвятили 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады, станет встреча сборных команд Бразилии и России.
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