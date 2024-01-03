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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФИБА представила звезд НБА в виде фигурок Лего

ФИБА представила звезд НБА в виде фигурок Лего

В социальных сетях международной федерации появились соответствующие изображения Леброна Джеймса, Майкла Джордана, Кобе Брайанта, Стефена Карри, Луки Дончича, Джоэла Эмбиида, Кевина Дюрэнта и Янниса Адетокумбо.

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