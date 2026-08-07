В «Москва-Сити» задержали более 20 сотрудников криптообменников

Более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников задержали в Москве, 8 августа сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.