Посол России Александр Лукашик в интервью ТАСС рассказал о порядке получения визы в Черногорию. Он напомнил, что с 1 ноября въезд на территорию страны для россиян будет осуществляться при наличии у них местной визы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Польша планирует ...
- M Хуснуллин заявил ...
- Песков: размещени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым