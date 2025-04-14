Суд в Москве отправил на принудительное лечение американца Джозефа Татера Джозеф Татер. Фото © ТАСС / EPA Мещанский районный суд Москвы направил на принудительное лечение американца Джозефа Татера, который напал на полицейского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии