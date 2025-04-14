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Суд в Москве отправил на принудительное лечение американца Джозефа Татера

Суд в Москве отправил на принудительное лечение американца Джозефа Татера

Суд в Москве отправил на принудительное лечение американца Джозефа Татера Джозеф Татер. Фото © ТАСС / EPA Мещанский районный суд Москвы направил на принудительное лечение американца Джозефа Татера, который напал на полицейского.

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