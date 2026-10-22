«Ноябрьск‑парк» откроется после масштабного обновления в пятницу, 23 октября. Власти пригласили жителей и гостей города присоединиться к приуроченному к этому событию флешмобу «Свет нового парка».
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