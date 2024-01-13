Украинцы, русские... Кто следующий в "чёрном списке" Божены Рынской?

Украинцы, русские. Какой следующий народ окажется в "чёрном списке" Божены Рынской и прочих сбежавших либералов?2023 год был предельно насыщенным в плане саморазоблачений сбежавших за границу отечественных либералов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии