Аллергические раны

Пытаясь справиться с травмами, кожный иммунитет настраивает на аллергию иммунитет в кишечнике. Медицинская статистика говорит о том, что пищевая аллергия часто сопутствует хроническим заболеваниям кожи, когда она воспаляется, зудит, трескается и т.