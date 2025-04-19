Аллергические раны

Пытаясь справиться с травмами, кожный иммунитет настраивает на аллергию иммунитет в кишечнике. Медицинская статистика говорит о том, что пищевая аллергия часто сопутствует хроническим заболеваниям кожи, когда она воспаляется, зудит, трескается и т.
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