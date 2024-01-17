Reuters: в Турции заявили о возросших проблемах с проведением платежей с Россией

Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе заявил, что в последние две-три недели турецкие компании, которые осуществляют экспорт продукцию в Россию, столкнулись с ростом проблем с платежами из-за аудита и проверок со стороны властей страны.
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