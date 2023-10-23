Выплаты неработающим пенсионерам России в 2025 году пересчитают дважды Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в конце осени у российского правительства начинается процесс составления бюджетов на новый календарный год, включая планирование увеличения различных социальных пособий и разных выплат.
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