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Выплаты неработающим пенсионерам России в 2025 году пересчитают дважды

Выплаты неработающим пенсионерам России в 2025 году пересчитают дважды

Выплаты неработающим пенсионерам России в 2025 году пересчитают дважды Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в конце осени у российского правительства начинается процесс составления бюджетов на новый календарный год, включая планирование увеличения различных социальных пособий и разных выплат.

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