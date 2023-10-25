Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tamara Goncharuk
    Собачка лает, а караван идёт!Арестович рассказ...
  • Максим Маркин
    Во всех самолётах Turkish Airlines таблички: pray seated .. значит - можно ..Мигранты перешли ...
  • Alex Nемо
    Это вы расскажите тому кого оттуда выселили. Только не забудьте делать это дистанционно, в противном случае вам физию...Мигранты перешли ...

Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Израиль приравняли к жертве Холокоста, а арабов к ХАМАС

Манипуляция незамысловатая, но она единственное, что может оправдать уничтожение цахал-махалом мирного населения в Газе и отменить генсека ООН Гутерриша, попытавшегося просто сказать вслух то, что все и так знают, но боятся шлепка по заднице из Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх