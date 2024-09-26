Алексей Дюмин и Александр Шамсутдинов обсудили вопросы поддержки и развития хоккея в регионах

Вопросы развития и поддержки хоккея в регионах обсудили на встрече помощника Президента РФ, Секретаря Госсовета РФ Алексея Дюмина с председателем совета директоров АО "Полипласт" Александром Шамсутдиновым.
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