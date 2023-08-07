США намерены убеждать страны поддержать суверенитет Украины

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэттью Миллер сообщил о планах Вашингтона убеждать остальные государства в помощи в разрешении украинского кризиса, основываясь на признании суверенитета страны.
Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэттью Миллер сообщил о планах Вашингтона убеждать остальные государства в помощи в разрешении украинского кризиса, основываясь на признании суверенитета страны.
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