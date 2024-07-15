В Монголии прошла церемония торжественного финиша ралли «Шёлковый путь»

В Монголии прошла церемония торжественного финиша ежегодного международного ралли «Шёлковый путь» Церемония торжественного финиша и награждения состоялась в закрытом парке СК «Баянт Ухаа» после того, как в Улан-Баторе обнародовали результаты итоговой классификации ралли.
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