На Васильевском острове стало меньше на две квартиры-теплицы, где по искусственным солнцем и обдувом от вентиляторов растут наркотики.
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На Васильевском острове стало меньше на две квартиры-теплицы, где по искусственным солнцем и обдувом от вентиляторов растут наркотики.