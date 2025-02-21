Владельцы старых долларов рискуют полностью ПОТЕРЯТЬ свои деньги, предупредили в Госдуме. В ОАЭ и Турции уже с осени 2024 года не принимают купюры, выпущенные до 2013 года, а в Юго-Восточной Азии их обменивают с огромным дисконтом.