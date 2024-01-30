Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Что за дебил это писал???!!! Нужно рыдать, что нас не пригласили на гей-парады??? А МЫ СЧАСТЛИВЫ!!! И кто-то правильн...Россия – страна б...
  • vladimir vedenkin
    Автор что??? на пиндосов и ципсо  работает? Бойцов, защищавших РФ обозвал басмачами (в переводе на русский басмач - б...Осужденные за СВО...
  • Валерий Светлый
    Не хватало нам только мистики и культаРоссия – страна б...

Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

Неужели Красная Армия и рядом не стояла?

  "Объединённые силы союзников освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года" — говорится в заявлении главы Еврокомиссии фон дер Ляйен В западной прессе союзниками все года называют США, Британию, Канаду и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх