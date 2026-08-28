На Ямале действует 132 природных пожара

На Ямале по данным на 28 августа действует 132 природных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты, основные очаги расположены в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии