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Анатомия бизнеса

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Криптовалютный рынок в 2025 году: трансформация вместо эйфории

С начала 2023 года биткоин демонстрирует устойчивый рост, перейдя в фазу восходящего тренда. Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, этот рост оказался фрагментированным: он не сопровождался полноценным альтсезоном и ростом абсолютного большинства криптоактивов.

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