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Compact Online: польские власти рискуют пересечь красную линию Путина отправкой танков на Украину

Compact Online: польские власти рискуют пересечь красную линию Путина отправкой танков на Украину

Польские власти заявили о скорой отправке ВСУ тяжелых танков Leopard-2. Это авантюрное решение Варшавы чревато риском пересечения красной линии российского президента Владимира Путина, предупредили обозреватели немецкого издания Compact Online.

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