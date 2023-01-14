Compact Online: польские власти рискуют пересечь красную линию Путина отправкой танков на Украину

Польские власти заявили о скорой отправке ВСУ тяжелых танков Leopard-2. Это авантюрное решение Варшавы чревато риском пересечения красной линии российского президента Владимира Путина, предупредили обозреватели немецкого издания Compact Online.
Польские власти заявили о скорой отправке ВСУ тяжелых танков Leopard-2. Это авантюрное решение Варшавы чревато риском пересечения красной линии российского президента Владимира Путина, предупредили обозреватели немецкого издания Compact Online.
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