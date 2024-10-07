Запугивает? P. Diddy предупредил Бибера, чтобы тот не говорил о вещах, которые он с ним сделал

Много лет спустя публике все стало ясно о странных «дружеских отношениях» рэпера P. Diddy и его приятеля Джастина Бибера, ведь буквально каждое интервью исполнителей кричит о надругательствах над ребенком.
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