В МИД РФ назвали вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

Анфиса Иванова

Наоборот, мне кажется, - нужно всеми дипломатическими силами, всеми правдами и неправдами держать этих лживых дипломатов на межгосударственных дипломатических уровнях и с прибалтами, и с польше-чехо-румынами и немцами... чтобы лишить их очень выгодной в таких условиях решительной возможности разорвать дип отношения, которую они вмиг используют для западно коллективного объявления войны России! Сами первыми они разорвать отношения не посмеют - отзыв посла ещё не означает разрыв междипломатических отношений , Они не могут пока с собой договориться в отношении вызовов России...и это нам пока помогает долбать холхостан...