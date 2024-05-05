НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

40 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Глупый скворец.Макаревич* раскри...
  • чвсатпкьл
    (Животные продукты, в которых содержатся насыщенные жиры, нужно есть в малых количествах) с прашивается тогда, а на Х...Два кусочка – уже...
  • Николай Хмелев
    Дебилы б....Отсутствие штампа...

В МИД РФ назвали вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

В МИД РФ назвали вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

По словам Захаровой, Россия никогда не выступает инициатором таких решений Из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Егоров
Да об этом говорит уже вся страна выгнать всех дипломатов из Прибалтики , Чехии, Польши, Румынии, Британии.
Ответить
8 час.
Анфиса Иванова
Наоборот, мне кажется, - нужно всеми дипломатическими силами, всеми правдами и неправдами держать этих лживых дипломатов на межгосударственных дипломатических уровнях и с прибалтами, и с польше-чехо-румынами и немцами... чтобы лишить их очень выгодной в таких условиях решительной возможности разорвать дип отношения, которую они вмиг используют для западно коллективного объявления войны России!  Сами первыми они разорвать отношения не посмеют - отзыв посла ещё не означает разрыв междипломатических отношений , Они не могут пока с собой договориться в отношении вызовов России...и это нам пока помогает долбать холхостан...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх