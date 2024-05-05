По словам Захаровой, Россия никогда не выступает инициатором таких решений Из-за враждебной линии стран Прибалтики разорваны все межгосударственные связи с Россией.
В МИД РФ назвали вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики
Комментарии
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Игорь Егоров
Да об этом говорит уже вся страна выгнать всех дипломатов из Прибалтики , Чехии, Польши, Румынии, Британии.
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8 час.
Анфиса Иванова
Наоборот, мне кажется, - нужно всеми дипломатическими силами, всеми правдами и неправдами держать этих лживых дипломатов на межгосударственных дипломатических уровнях и с прибалтами, и с польше-чехо-румынами и немцами... чтобы лишить их очень выгодной в таких условиях решительной возможности разорвать дип отношения, которую они вмиг используют для западно коллективного объявления войны России! Сами первыми они разорвать отношения не посмеют - отзыв посла ещё не означает разрыв междипломатических отношений , Они не могут пока с собой договориться в отношении вызовов России...и это нам пока помогает долбать холхостан...
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6 час.
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