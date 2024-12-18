Подозреваемый в подрыве высокопоставленного генерала армии России сознался в вербовке

Подозреваемый в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова сознался, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ).
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