Лотереи России: как развиваются и какую роль играют в обществе?

Лотереи в России – это явление с богатой историей, уходящей корнями вглубь веков. За прошедшие годы они претерпели значительные изменения, превратившись из локальных развлечений в масштабную индустрию с многомиллионными призовыми фондами.
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