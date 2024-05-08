«Сколько раз я видела, как людей с поднятыми руками ведут на расстрел!»

Многие знаменитые советские актеры и режиссеры были на фронте, прошли войну, получив боевые награды. Среди известных фронтовиков — Сергей Бондарчук, Анатолий Папанов, Леонид Гайдай, Зиновий Гердт, Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Пуговкин.
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