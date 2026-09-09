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Бюджет России за восемь месяцев 2026 года исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей

Бюджет России за восемь месяцев 2026 года исполнен с дефицитом 5,8 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ за январь-август 2026 года составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Доходы выросли на 9,2%, расходы — на 14,7%.

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