Главу новосибирского Минпромторга Гончарова отправили в СИЗО на два месяца

По версии прокуратуры, министр причастен к мошенничеству на 95 млн рублей.Суд Центрального района Новосибирска в четверг, 15 мая, избрал меру пресечения министру промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрею Гончарову.
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