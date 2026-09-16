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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умерла жена Кумана. Бартина 16 лет боролась с раком молочной железы

Бывший футболист и тренер «Барселоны»  Роналд Куман сообщил о смерти своей жены. «С глубокой скорбью, но также с огромной гордостью и любовью мы прощаемся с моей прекрасной женой, нашей дорогой мамой и бабушкой ♥️.

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