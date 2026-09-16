Умерла жена Кумана. Бартина 16 лет боролась с раком молочной железы

Бывший футболист и тренер «Барселоны» Роналд Куман сообщил о смерти своей жены. «С глубокой скорбью, но также с огромной гордостью и любовью мы прощаемся с моей прекрасной женой, нашей дорогой мамой и бабушкой ♥️.