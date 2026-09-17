В Петербурге с водителя взыскали 200 тысяч за попытку сбить сотрудника полиции

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали с водителя 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за попытку сбить сотрудника полиции.
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