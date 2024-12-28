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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фигейредо видит Мераба фаворитом в поединке с Умаром: «После пяти раундов я вижу, как поднимают руку Двалишвили»

«Я больше склоняюсь к Мерабу. Дело в том, что у него не самый выдающийся удар, но Двалишвили умеет утомлять и потрясать соперников, после чего переводить в партер.

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