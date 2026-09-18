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Газета.ру

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Женщина и двое детей скончались после отравления в Саратовской области

Женщина и двое детей скончались после отравления в Саратовской области

 © Следственный комитет Российской Федерации В Саратовской области после возможного отравления скончались 50-летняя женщина и двое детей, еще одного несовершеннолетнего санавиацией доставили в Саратов в состоянии средней тяжести.

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