Депутат Белик: вторгшаяся на территорию РФ группировка триумфально разгромлена

Депутат Государственной думы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что вторгшаяся на территорию России группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "триумфально разгромлена".
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