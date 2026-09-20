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Рәсим Баксиков Россия Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирде

Рәсим Баксиков Россия Дәүләт Думасына сайлауда тавыш бирде

Россия Герое, ТР Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Рәсим Баксиков Казанның 136 нчы мәктәбендә Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде.

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