Народные Новости

546 подписчиков

Четверо моряков погибли при крушении грузового судна на востоке Китая

Четверо моряков погибли при крушении грузового судна на востоке Китая

Как минимум четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще семеро пропали без вести после крушения грузового судна недалеко от порта Яньтай на востоке Китая, сообщает в воскресенье агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных спасателей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх