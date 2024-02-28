FT: европейский чиновник заявил о присутствии западного спецназа на Украине

Западный спецназ уже присутствует на Украине, все об этом знают, просто не делали никаких официальных заявлений, пишет Financial Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного европейского военного чиновника.
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