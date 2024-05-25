В Госдуме объяснили, почему для женщин нельзя делать сокращенный рабочий день в пятницу

Официальное введение сокращенного рабочего дня в пятницу для женщин будет фактически означать трудовую дискриминацию по половому признаку, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб .
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