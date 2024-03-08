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Квоты на российское вино в ресторанах, пошлины на вино из стран НАТО и запрет вина из Прибалтики

Квоты на российское вино в ресторанах, пошлины на вино из стран НАТО и запрет вина из Прибалтики

1. Российские виноделы намерены отобрать у иностранцев часть отечественного рынке вина. Они предлагают сделать наличие отечественной винной продукции обязательным в тех местах, где подают и продают алкоголь (ссылка): В Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Самое лучшее вино -это , доложу я Вам , самогонка первой перегонки хлебная  и бражка из -под ,  из-за печки по-утру с огурчиком и шматом сальца и чёрного ржаного сельского хлебушка  . Все самогонные аппараты зарубежных заводов -изготовителей изъять и вон из России . Вражины , прибурели ,  без лицензии торгуют , я не подписывал ничего ... рекламу вон ...Ну наливай Стяпан , начнём с рассола , ну а потом штатный штофик родимой .
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22 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Констатировать факты очень просто , а вот найти меры для положительного решения любых вопросов ,  чтобы страна вырвалась из-под влияния Англосаксов , надо ещё покумекать . так что все наши провидцы ничего не стоят . Вы попробуйте найти ход правильного решения , а не следовать слепо по дорожке которую вам могут и заасфальтировать в джунглях лишь бы Вас втянуть в свои махинации . Жаль мне нашего руководства , которое не задумываются и даже наоборот сами защищают чужую линию по которой идёт осёл , а на осле сидит враг с морковкой на палочке . С 14-го года  и даже ранее   всем твержу выходите из всех надуманных вражинами договоров  . Только тогда Россия будет свободной . Скажите , что мешает ? Сделайте усилие . Сейчас вообще за тот обман , что свершили англосаксы и Европа надо просто к их центральным банкам , и всевозможным хранилищам подогнать Армию и Флот с подстраховкой и всё  содержимое погрузить и вывести в нашу страну . ПОКАЗАТЕЛЬНО . Уверяю они ссуки даже не рыпнуться
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Без вина обойдёмся!
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7 час.

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