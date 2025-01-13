Тренер Махачева связал с расизмом снятие Нурмагомедова с рейса американской авиакомпании

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, отреагировал на инцидент со снятием с рейса американской авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.
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