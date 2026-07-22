Обчистив пьяного пациента, новгородский фельдшер Салихов отправился за розами для любимой

Новгородский районный суд назначил 29-летнему фельдшеру ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской помощи» Сиражудину Салихову реальное лишение свободы за тайное хищение 249 074 рублей с банковского счёта пациента.
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