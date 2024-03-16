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Враг несёт огромные потери: Шойгу провёл совещание в штабе Объединенной группировки войск

Враг несёт огромные потери: Шойгу провёл совещание в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру, что противник несет большие потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных БПЛА.

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Комментарии
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Константин Самарин
Когда-ж Шойгу заинтересуется дырами в российской ПВО, позволяющим врагу безнаказанно обстреливать дронами и РСЗО приграничные территории и высаживать  вражеские десанты?
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14 час.

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