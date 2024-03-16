Враг несёт огромные потери: Шойгу провёл совещание в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру, что противник несет большие потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения и ударных БПЛА.