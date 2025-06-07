Мошенники похищают деньги через "Госуслуги" с помощью неактивных сим-карт

Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мошенников, похищавших деньги путем взлома аккаунтов на портале "Госуслуги" через неактивные сим-карты, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
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