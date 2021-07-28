Сверхприбыли техногигантов, дорожающий кофе и безрыбье в США

Apple, Microsoft и Google отчитались о рекордных прибылях на выходе из пандемииПетр Мироненко Apple, Microsoft и Google отчитались о рекордных прибылях на выходе из пандемии Петр Мироненко Бенефициары пандемии продолжают зарабатывать сверхприбыли.
Apple, Microsoft и Google отчитались о рекордных прибылях на выходе из пандемииПетр Мироненко Apple, Microsoft и Google отчитались о рекордных прибылях на выходе из пандемии Петр Мироненко Бенефициары пандемии продолжают зарабатывать сверхприбыли.
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