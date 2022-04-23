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Си Цзиньпин выступил против «менталитета холодной войны» и гегемонии США, призвав к глобальному сотрудничеству

Си Цзиньпин выступил против «менталитета холодной войны» и гегемонии США, призвав к глобальному сотрудничеству

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Вашингтону и его союзникам мощный сигнал о том, что Китай будет решительно выступать против разъединения с другими странами, а его экономика может сыграть ведущую роль в глобальном восстановлении, поскольку .

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