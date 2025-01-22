Бывшего инженера ТГК-14 назначили заместителем главы краевой РСТ

В Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края произошло новое назначение. Ирина Попуванова заняла должность заместителя руководителя ведомства и одновременно возглавила отдел тарифов на коммунальные услуги.
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