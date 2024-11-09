"Одесса скоро станет русской. ВСУ остались без снабжения - логистические пути врага отрезаны". Последние новости СВО 9 ноября 2024

Царьград публикует последние данные военной спецоперации России на Украине на 9 ноября 2024 года.В последнее время интенсивные бои развернулись в окрестностях Курахово, однако на этом фоне русская армия стремительным броском прорвалась к дому культуры в Торецке, где ВСУ пытались оказать сопротивление, но не смогли ничего сделать.