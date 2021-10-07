В Польше отметили прогресс в ремонте российского «Адмирала Кузнецова»

Прибытие экипажей палубной авиации Северного флота на крымский аэродром Саки для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА может указывать на то, что был совершён прогресс в ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов».
Прибытие экипажей палубной авиации Северного флота на крымский аэродром Саки для тренировок на наземном испытательном комплексе НИТКА может указывать на то, что был совершён прогресс в ремонте единственного авианосца России «Адмирал Кузнецов».
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